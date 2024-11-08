Фестиваль национальных культур начался в школе № 4 в Лобне

Тематические мероприятия ко Дню народного единства прошли во всех учебных заведениях городского округа. Их целью было знакомство школьников с традициями и культурой народов России.

Представители почти 20 национальностей обучаются в настоящее время в школах муниципалитета. Среди них есть и народы Средней Азии, Кавказа и многих других регионов. Учителя стараются воспитывать в детях уважительное отношение к одноклассникам других национальностей.

Фестиваль «Дружба народов» стартовал в средней школе № 4. Ребята долго готовились к этому празднику. Они вместе с педагогами и родителями разучивали национальные танцы и песни, шили костюмы, готовили разнообразные блюда.

Накануне на фестивале учащиеся представляли культуру и традиции лезгинов, армян, цыган, чеченцев, чукчей, белорусов и русских. На следующий день наступит очередь других народов, представители которых обучаются в школе.

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