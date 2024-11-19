Новый пешеходный переход через железную дорогу построят в Лобне в 2025 году

В Лобне продолжается строительство крытого пешеходного перехода на Кольцевой улице. Сейчас рабочие армируют фундамент для двух башен перехода, на которые позже зальют бетон.

Металлоконструкции для каркаса башен уже частями доставляют на стройплощадку. После сборки конструкции окрасят и установят на проектное место.

Внутри перехода предусмотрены лифтовые шахты, оборудование для которых уже готово. Рядом обустроят дороги, тротуары и проведут благоустройство.

Длина перехода составит около 80 метров, ширина коридора будет не меньше четырех метров. Для удобства жителей предусмотрен грузовой лифт. Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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