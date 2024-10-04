Глава Лобни вручила награды 64 педагогам

На праздник также пришли депутаты Московской областной Думы Михаил Мурзаков и Денис Перепелицын. Награды за большой вклад в развитие образования города и многолетний труд получили 64 педагога. Для них выступали лучшие творческие коллективы Лобни.

Анна Кротова подчеркнула, что главным стандартом профессии работника сферы образования является самоотдача и любовь к детям. Педагоги Лобни на 100% соответствуют этому стандарту, сказала глава муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки учителей. В Московской области существует социальная и бюджетная ипотеки, молодым специалистам выплачивают по 50 тысяч рублей при устройстве на работу, а после двух лет стажа — еще 100 тысяч рублей. Кроме того, педагогам компенсируют стоимость аренды жилья 20 тысяч рублей или 30 тысяч — для супругов.

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