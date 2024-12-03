Конкурс на лучшее новогоднее украшение фасада пройдет в Лобне

В Лобне стартуют конкурсы на лучшее украшение зданий к Новому году. Участвуют школы, детсады, магазины и кафе.

Глава города Анна Кротова рассказала, что цель конкурсов — создать праздничное настроение. К делу подключились и учреждения культуры, которые готовят красивые гирлянды и фотозоны.

Город уже начали украшать: на здании администрации появились огоньки, около станции «Лобня» устанавливают светящиеся конструкции. Управляющие компании ставят елки во дворах и украшают подъезды.

Победителей объявят 25 декабря. Тем кого выберет народное жури и администрация вручат призы, а их украшения украсят Лобню к Новому году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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