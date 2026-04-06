В Лобне на доме №15 по Букинскому шоссе продолжается капитальный ремонт фасада

В микрорайоне Букино городского округа Лобня продолжается капитальный ремонт фасада дома №15 по Букинскому шоссе. Строители уже завершили теплоизоляцию стен и монтаж подсистемы.

По словам руководителя проекта Андрея Уварова, сейчас рабочие приступили к установке металлических откосов окон из оцинкованной стали и монтажу керамогранитной плитки. Одновременно идет ремонт ограждений балконов: демонтируют старые конструкции, ремонтируют балконные плиты и устанавливают профилированный лист. На входных группах наносят декоративную штукатурку. Новые двери в подъездах и подвалах уже установили, а жителям вернули снятые на время работ кондиционеры.

Руководитель проекта подчеркнул, что на объекте ежедневно трудятся 13 человек. Работы идут с опережением графика: по договору завершение запланировано на июнь, но подрядчик планирует сдать объект раньше.

Аналогичные работы по утеплению и облицовке фасадов ведутся на Букинском шоссе, 28 корпус 3, и на доме №2 корпус 2.