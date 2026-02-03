В Лобне капитально ремонтируют школу № 3

В городе Лобня продолжается капитальный ремонт в общеобразовательной школе № 3. На данный момент общая строительная готовность объекта достигла 36,8%.

По словам руководителя проекта Максима Коржова, на третьем этаже трехэтажного корпуса ведутся предчистовые отделочные работы. Мастера завершили штукатурку стен и стяжку пола, сейчас занимаются шпаклевкой коридоров и части кабинетов. В ближайшее время подрядчики начнут устанавливать окна на третьем этаже. На втором этаже уже полностью выполнены штукатурные работы.

В трехэтажном корпусе также приступили к устройству стяжки полов и работам по инженерным сетям — горячему и холодному водоснабжению.

На первом этаже завершают кирпичную кладку санузлов, которые ранее демонтировали. Здесь полностью убрали старые полы, частично залили нижнюю стяжку, готовят фундаменты под новые перегородки. Спортзал отштукатурили и подготовили подбетонное основание полов, развели систему водоотведения и смонтировали ливневую канализацию.

На фасаде школы строители завершили обустройство 17,5% поверхности. Демонтажные работы выполнены на 95,7%, а строительно-монтажные — составляют 44% от общего объема. Инженерные системы, включая водоснабжение и водоотведение, готовы почти на 5%.