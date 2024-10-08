Съезд с Рогачевского на Краснополянское шоссе досрочно открыли в Лобне

В рамках строительства Северного обхода Лобни досрочно открыли новую развязку. Она обеспечит дополнительную связь южных и западных микрорайонов города с Дмитровским шоссе.

Съезд с Рогачевского на Краснополянское шоссе также позволит перераспределить транспортные потоки внутри Лобни и сократить время выезда из города на 10 минут.

Сейчас рабочие заняты укладкой асфальта на путепроводе через Рогачевское и Краснополянское шоссе. Участок Краснополянского шоссе планируют реконструировать до конца 2025 года. А следующим этапом строительства будет съезда с трассы на улицу Гагарина. Это позволит пустить грузовой транспорт в обход города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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