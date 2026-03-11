В Люберцах завершат строительство подземных переходов к середине 2026 года

В рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах продолжается строительство двух подземных пешеходных переходов. Один из них расположен на пересечении с улицей Красной, а другой — с улицей Смирновской.

По информации Министерства транспорта Подмосковья, переход на улице Красной почти готов, там ведутся завершающие работы. На переходе на улице Смирновской продолжается устройство лестничных сходов. Строители монтируют опалубку, разрабатывают котлован и приступили к бурению отверстий для установки стоек навесов. Общая строительная готовность этого перехода составляет более 20%.

Открыть рабочее движение по переходам запланировано на второй квартал 2026 года. Новые подземные переходы будут оборудованы четырьмя закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицы Красную и Смирновскую.

Подробности о дорогах и транспорте Подмосковья можно узнать на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.