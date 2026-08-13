В Люберцах завершают подготовку коммунальных объектов к осенне-зимнему периоду

В городском округе Люберцы активно ведется подготовка к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется водозаборным узлам и котельным, от работы которых зависит комфорт жителей.

На водозаборном узле в Томилино специалисты заканчивают замену фильтрующих элементов системы обратного осмоса. Это оборудование отвечает за тонкую очистку воды, которая после прохождения всех этапов поступает в резервуары и распределяется по жилым домам и социальным учреждениям.

По словам генерального директора Люберецкого водоканала Евгения Клейнбурда, аналогичные работы проходят на всех объектах водоснабжения и теплоснабжения. Многие узлы построены еще в 60–70-х годах прошлого века, поэтому там проводится тщательный осмотр, ревизия запорной арматуры и замена устаревших насосов. Все системы переводят на автоматический режим работы.

Глава городского округа Владимир Волков отметил масштаб проводимых работ. Он подчеркнул, что в этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева Люберцы приступили к самой большой программе по обновлению коммунальной инфраструктуры за последние десятилетия. По объему финансирования округ вошел в тройку муниципалитетов Подмосковья.

В ближайшие пять лет в округе планируется модернизировать 12 водозаборных узлов. Также возводятся три новые блочно-модульные котельные, которые запустят до начала холодов. Благодаря комплексу работ качество воды в домах жителей улучшается, а риск аварий в зимний период сводится к минимуму.