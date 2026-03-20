В Люберцах завершают подготовку к запуску нового участка дороги «Юла

В городском округе Люберцы подходят к концу последние приготовления к открытию нового участка автомобильной дороги «Юла». Скоро по этому маршруту, который соединяет Новорязанское и Егорьевское шоссе, проедут первые автомобили.

Сейчас на объекте ведутся завершающие работы: устанавливаются дорожные знаки, наносится разметка и проводится очистка дорожного полотна. Строительная техника постепенно покидает территорию.

Новый участок дороги призван значительно улучшить транспортную ситуацию на юго-востоке Московской области. Директор дирекции по инженерным сетям компании «Русские автомобильные дороги» Александр Трухин отметил, что этот маршрут станет кратчайшим путем для жителей Люберец, поселков Томилино и Октябрьский, а также обеспечит прямой выезд на трассу М-5 «Урал».

Открытие движения по новой дороге позволит снизить нагрузку на Егорьевское шоссе, которое сейчас работает с повышенной интенсивностью.

Протяженность нового отрезка составляет несколько километров. Он включает в себя четыре искусственных сооружения: два моста через реку Пехорку, путепроводы через рязанское направление Московской железной дороги и Быковское шоссе.

Дорога оснащена современной ливневой канализацией с локальными очистными сооружениями и системой наружного освещения для безопасного движения в темное время суток.

Новый участок является частью масштабного инфраструктурного проекта. В перспективе планируется запуск всего комплекса автомобильной дороги от Варшавского шоссе до выхода на трассу М-12 протяженностью 44,5 км, что сделает «Юлу» одной из самых современных магистралей в России. Точная дата открытия движения на участке в Люберцах будет объявлена в ближайшие дни.