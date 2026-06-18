В Люберцах завершается строительство поликлиники в ЖК «Томилино Парк»

В поселке Мирный городского округа Люберцы подходит к концу строительство новой поликлиники. Она рассчитана на 540 посещений в смену и будет состоять из двух блоков: взрослого отделения на 400 мест и детского на 140 мест.

По словам заместителя начальника управления строительства администрации округа Константина Вивата, объект находится в высокой степени готовности. Рабочие завершают внутреннюю отделку помещений и установку сантехники. Сейчас специалисты заняты корректировкой и наладкой инженерных систем.

Один из самых сложных в отделке и наполнении — рентген-кабинет. Здесь уже установлены защитные экраны для предотвращения распространения радиоактивного излучения. Полы, стены и потолок обработали специальными растворами с баритовым наполнением, которые тоже не пропускают радиоактивные лучи. Подготовлены лотки под сети для подключения оборудования. Осталось установить батареи и уложить напольное покрытие.

В здание уже начали завозить медицинскую технику. Новые стоматологические установки собраны и готовы к работе. Следующая поставка — оборудование для маммологического кабинета. Кроме того, как сообщил Константин Виват, запланирована закупка мебели для работы врачей.

В Мирном проживает около 22,5 тысячи человек. Новое медучреждение вместе с уже открывшейся поликлиникой в поселке Октябрьский полностью закроет потребности в амбулаторном обслуживании. Строительство поликлиники завершат до конца этого года.