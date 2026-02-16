В Люберцах завершается строительство новой поликлиники

Фото: Сейчас на объекте полностью завершены монолитные работы и большая часть строительно-монтажных работ. / Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы близится к концу строительство поликлиники в поселке Мирный. Объект, возводимый в рамках комплексного развития территории, готов на 80 процентов.

Заместитель начальника Управления строительства администрации округа Константин Виват сообщил, что поликлинику строит компания-застройщик «Самолет Томилино». Это будет объединенная поликлиника на 540 посещений в смену с двумя отдельными входами — для взрослых и детей. Взрослое отделение рассчитано на 400 посещений, детское — на 140.

Появление нового медицинского учреждения полностью удовлетворит потребности района Мирный в амбулаторном обслуживании. В районе проживает около 22,5 тысячи человек. Вместе с недавно открывшейся поликлиникой в соседнем Октябрьском поселке эти два учреждения обеспечат доступность медицинской помощи в микрорайоне.

Сейчас на объекте завершены монолитные и большая часть строительно-монтажных работ. Строители завели тепло в здание, установили трансформаторные подстанции и проложили инженерные сети. На площадке работают 40 человек, которые занимаются отделочными работами и монтажом систем жизнеобеспечения здания.

Современное медицинское оборудование уже закуплено и ждет завершения ремонта на складах. Весной начнется благоустройство прилегающей территории: появятся парковка, малые архитектурные формы, будут высажены кустарники и цветы.