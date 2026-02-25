Новый паркинг на тысячу мест построят в Люберцах

В городском округе Люберцы близится к завершению строительство первого девятиэтажного паркинга, рассчитанного на 1000 машино-мест. Застройщик «Самолет» находится на завершающей стадии работ: специалисты занимаются отделкой фасадов, наносят разметку, настраивают инженерные системы и благоустраивают территорию. Открытие паркинга запланировано на 30 апреля.

Общая площадь здания составляет 35 тысяч квадратных метров. Это первый опыт строительства столь крупного отдельно стоящего паркинга в Люберцах. Объект полностью закроет потребность жителей в цивилизованном хранении автомобилей и решит проблему стихийных парковок во дворах.

Проект предусматривает комфортные условия для автовладельцев в любое время года: есть отдельный отапливаемый сектор на 16 машин, эксплуатируемая кровля, а для удобства предусмотрен лифт. За порядком будут следить камеры видеонаблюдения по всему периметру. В случае пожара система «Стрелец-Мониторинг» автоматически отправит сигнал спасателям.

Сейчас на объекте активно ведутся работы: 48 рабочих и три единицы техники трудятся, чтобы успеть в срок. Въезд будет осуществляться с улицы Вертолетной, где установят автоматический шлагбаум. У выхода из паркинга находится пешеходный переход, а тротуары выложены плиткой на бетонное основание. Проведено наружное освещение, скоро появятся урны и скамейки.