В Люберцах завершается строительство крупнейшего в регионе детского сада

В городском округе Люберцы на востоке Московской области завершается строительство уникального объекта — детского сада, рассчитанного на 560 воспитанников. Это будет одно из самых крупных дошкольных учреждений в регионе.

Как рассказал заместитель начальника Управления строительства администрации округа Константин Виват, предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, и строительство остановилось. Однако ситуацию исправила компания «Стройтрест-22», которая уже зарекомендовала себя в регионе. Новый подрядчик работает в жестком графике и планирует сдать объект до конца текущего года.

Сейчас на объекте трудятся 90 специалистов: отделочники, каменщики, электрики и специалисты по слаботочным системам. Также задействована тяжелая техника.

По словам Константина Вивата, на объекте уже выполнены монолитные работы, установлены все окна и двери, смонтирована система отопления и подано тепло. Специалисты прокладывают вентиляцию, электрику и канализацию, параллельно идет подключение к городским сетям.

Если темпы строительства сохранятся, то уже осенью детский сад сможет принять своих воспитанников.