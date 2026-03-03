В Люберцах завершается ремонт Центральной библиотеки имени Сергея Есенина

В Люберцах подходит к концу капитальный ремонт Центральной библиотеки имени Сергея Есенина. Завершаются генеральные уборки в помещениях, а книжный фонд, который временно был перемещен в хранилище, готовится вернуться на полки.

Заведующая библиотекой Ирина Морозова поделилась, что внутреннее пространство учреждения преобразилось. Появились новые зоны, которых раньше не было, а интерьеры обрели свежий вид.

Одним из главных событий станет доставка новой мебели. По словам заведующей, современные разноуровневые стеллажи позволят значительно расширить площадь для размещения книг.

Ремонт помог решить давнюю проблему нехватки пространства. Теперь компьютерный класс выделен в отдельную зону, что раньше было невозможно. Также появились помещения для творческих занятий, где можно будет проводить мастер-классы для детей и взрослых.

Библиотека активно готовится к открытию, пополняя свои архивы. Уже сделан новый заказ литературы из каталогов издательств.

Особое внимание в обновленной библиотеке будет уделено балансу между культурно-массовыми мероприятиями и чтением. Сотрудники готовят проекты, связанные с семейными чтениями и литературой, чтобы подчеркнуть, что библиотека — это, прежде всего, место для книг.