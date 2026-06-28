В Люберцах завершается первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия

В подмосковных Люберцах подходит к концу первенство России по практической стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят в дисциплинах «пистолет пневматический» и «карабин пневматический». В турнире участвуют более 450 человек из 30 регионов страны, 50 из них — из Московской области.

Соревнования проходят во Дворце спорта «Триумф». Здесь можно встретить как профессиональных спортсменов, так и любителей. Например, Марина Цыганова приехала из Санкт-Петербурга вместе с 12-летней дочерью. Сама Марина взяла в руки пистолет всего шесть дней назад.

«Ощущение, как у любого спортсмена: это выброс адреналина как до самого упражнения, так и во время стрельбы. А после ты чувствуешь повышенный пульс», — поделилась Марина. Женщина призналась, что решила стрелять, чтобы поддержать дочь Асю. Раньше она нервничала, глядя на выступления ребенка, а теперь сосредоточилась на своих результатах.

Если мама только начала пробовать свои силы в этом виде спорта, то девочка занимается им два года и уже выполнила норматив первого юношеского разряда. Марина отмечает, что спорт положительно влияет на учебу: школьница быстрее делает уроки, чтобы успеть на тренировку.

Главный судья первенства Дмитрий Хомулло напомнил, что во Дворце спорта «Триумф» уже проходил чемпионат Московской области по пневматической стрельбе, который и проложил дорогу соревнованиям всероссийского уровня.

Пневматическая стрельба — один из самых демократичных видов спорта. Организаторы турнира рады любому участнику независимо от возраста. В этом году самому младшему участнику девять лет, а самому старшему — шестьдесят. Взрослые и дети соревнуются отдельно, лучшие получат призы и подарки от спонсоров.