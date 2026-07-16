В Люберцах завершается капитальный ремонт теплосети

В городском округе Люберцы подходит к концу капитальный ремонт теплосети на улице Льва Толстого. Работы проходят в рамках подготовки к отопительному сезону.

Специалисты меняют проблемный участок трубопровода диаметром более 270 миллиметров. Этот участок обеспечивает теплом и горячей водой 23 многоквартирных дома, детский сад и поликлинику № 2. Всего в зоне ответственности этого участка проживает около шести тысяч человек.

Перед ремонтом проводились плановые гидравлические испытания, которые выявили слабое место на магистрали под проезжей частью. Энергетики согласовали с ГИБДД временное перекрытие одной полосы движения и приступили к аварийно-восстановительным работам.

Главный инженер АО «Люберецкая теплосеть» Андрей Хлопотин отметил, что все сварочные работы на объекте уже завершены. Сейчас бригада укладывает плиты на месте вскрытия, а завтра здесь появится новый асфальт.

Гидравлические испытания обновленного узла проведут сегодня. Их будут контролировать представители Московской областной аварийно-восстановительной службы.

На следующей неделе энергетики планируют провести пуск котельной и возобновить подачу горячей воды. После этого городские коммуникации будут полностью готовы к предстоящим холодам.