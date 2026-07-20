В Люберцах втрое увеличили объем производства масел

Фото: Продукцию фасуют во всех форматах: от литровых канистр до бочек и контейнеров объёмом в тысячу литров. / Наталья Лымарь

На научно-производственном предприятии «Квалитет» в городском округе Люберцы за последние годы удалось увеличить объем продукции в три раза. Этому способствовал запуск новых линий фасовки.

Теперь здесь ежемесячно разливают до 3,5 тысячи тонн моторных, индустриальных, гидравлических и трансмиссионных масел. Их используют для легковых и грузовых автомобилей, а также для промышленных узлов и агрегатов.

Предприятие существует уже 35 лет, а последние четыре года идет его активная модернизация. За это время на территории построили три новых цеха, отремонтировали старые площадки и создали современные складские зоны.

Упаковщик-контролер Людмила Кузнецова, которая работает на производстве несколько лет, вспоминает, что раньше фасовка была разбросана по разным участкам. Теперь все процессы сосредоточены в одном автоматизированном цехе.

Новое оборудование облегчило труд сотрудников. Работа стала приносить удовольствие, а зарплата — удовлетворение. На предприятии по-прежнему трудятся около двухсот человек. Просторное помещение и современное оборудование позволяют им выпускать в три раза больше продукции.

Цех оснащен пятью автоматизированными линиями российского производства. Продукцию фасуют в разные форматы: от литровых канистр до бочек и контейнеров объемом в тысячу литров. Автоматика ускоряет производственный цикл и гарантирует точность дозировки при отгрузке каждой партии.

Особое внимание на предприятии уделяют контролю качества продукции. Для этого дооснастили лабораторию и внедрили новые методики тестов, которые имитируют работу масла в двигателе.

«Честный знак» на упаковке товара подтверждает, что производитель ничего не скрывает от покупателя. С помощью телефона и QR-кода можно узнать всю информацию о масле: когда и где оно было произведено.

Продукцию компании поставляют во все города России — от Калининграда до Владивостока, а также экспортируют в Китай, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны.

На предприятии побывали депутат Государственной думы Роман Терюшков и заместитель главы Люберец Андрей Сыров. Они осмотрели новую линию фасовки, пообщались с руководством предприятия и его сотрудниками и поздравили их с новым производственным успехом.