В Люберцах впервые пройдет Чемпионат Московской области по пневматической стрельбе

На площадке Дворца спорта «Триумф» в городском округе Люберцы состоялось открытие Чемпионата Московской области по стрельбе из пневматического оружия. Около 120 спортсменов из восьми регионов России будут соревноваться в меткости.

Среди участников — Александр Киселев из Нижнего Новгорода. Стрельбу он начал осваивать с 11 лет и уже достиг значительных успехов, заняв четвертое место на первенстве России по стрельбе из пневматического пистолета. Его мечта — стать мастером спорта и тренером, а также вывести команду Нижегородской области на пьедестал первенства России.

По мнению руководителя Федерации практической стрельбы Московской области Бориса Крейндлина, интерес к этому виду спорта остается высоким, несмотря на его сложность. Стрельба требует отличной координации движений, физической подготовки, умственных способностей, сосредоточенности и быстрой реакции. Спортсменам предстоит точно и быстро поразить более 200 мишеней в десяти различных упражнениях.

Соревнования будут проходить в две смены. Итоги подведут вечером, а победители из Московской области войдут в региональную сборную по стрельбе.