Более 50 пунктов сбора вторсырья установили в Люберцах

В городском округе Люберцы появились 57 фандоматов для сбора отходов. Специальные устройства установлены в жилищных комплексах, спортивных и образовательных учреждениях и парках города.

Глава муниципалитета Владимир Волков рассказал, что всего с начала 2024 года через фандоматы собрано около 370 тысяч штук пластиковой тары и более 300 тысяч алюминиевых банок.

«Они превратились во вторсырье, благодаря чему объем отходов, поступающих на специализированные полигоны, сократился», — отметил Волков. Адреса всех фандоматов в ближайшее время появятся на городской карте.

Проект по сбору вторсырья, который организовали правительство Подмосковья и компания «РТ-Инвест», был запущен в регионе в марте 2021 года.

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