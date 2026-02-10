Подземные переходы на Октябрьском проспекте в Люберцах достроят в этом году

В рамках реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах продолжается строительство двух подземных пешеходных переходов. Один из них будет находиться на пересечении с улицей Красной, другой — с улицей Смирновской, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На переходе на улице Смирновской начали устанавливать лестничные сходы. На строительной площадке монтируют опалубку и готовят тепляки для качественного бетонирования. Рабочее движение здесь планируют открыть во втором квартале 2026 года.

На втором переходе, на пересечении с улицей Красной, уже частично открыли движение. Пешеходам доступны две из четырех секций. После остекления этих секций движение перераспределят и продолжат работы на оставшихся двух секциях.

Новые подземные переходы будут оборудованы четырьмя закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицы Красную и Смирнскую.