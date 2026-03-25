В Люберцах решили проблему доступа к льготным лекарствам для федеральных льготников

В городском округе Люберцы пожилой житель обратился к президенту с проблемой получения льготных лекарств. Мужчина — федеральный льготник, и ему ежемесячно положены бесплатные медикаменты. Однако нужный препарат был доступен только в аптеке другого городского округа, что создавало трудности для пожилого человека.

Заведующая поликлиникой № 4 Люберецкой больницы Регина Вуколова рассказала, что ежегодно работники поликлиники направляют заявки в Министерство здравоохранения на закупку необходимых льготных лекарственных препаратов. Заявки имеют персонифицированный характер: препараты закупаются индивидуально для конкретного пациента. После этого лекарственные средства поступают в аптечные пункты Мособлсервис, который распределяет их по аптекам.

Теперь принято решение прикреплять льготников к конкретным аптекам. Это позволит избежать ситуаций, когда за положенным лекарством человеку приходится ехать на другой конец Московской области. Пациенты поликлиники № 4, которым положены льготные лекарства, смогут получить их рядом с домом в аптеке Мособлсервис на территории медучреждения.