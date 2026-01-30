Два корпуса Ухтомской больницы реконструируют в Люберцах

В городском округе Люберцы на территории Ухтомской больницы, которая является одной из старейших в городе, идет капитальный ремонт. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева реконструируют два корпуса, построенных в середине прошлого века и никогда ранее не подвергавшихся серьезному обновлению.

Глава округа Владимир Волков сообщил, что все необходимые средства выделены, и подрядчики строго следуют утвержденному графику. По его словам, замене подлежит абсолютно все. Внедряются новые инженерные системы, которых раньше не было: кондиционирование, вентиляция, подвод кислорода.

В терапевтическом корпусе, где будет находиться эндоскопический центр, отделения химиотерапии и лечения молочной железы и кожи, общая готовность оценивается в 60%. Сейчас здесь идут ключевые процессы, в том числе монтаж системы медицинского газоснабжения. Строители приступили к внутренней отделке: стены зашивают стекломагниевыми панелями. В здании уже смонтировали и подключили отопление.

Параллельно ремонтируется второй, хирургический корпус на улице Кирова. Там идут работы по монтажу кровли, усилению проемов и перекрытий. По информации руководителя проекта Антона Зеленова, ежедневно на стройке работает более 60 человек. Завершить строительство планируют в конце 2026 года.