В Люберцах прошли соревнования по практической стрельбе среди юношей и девушек

В Люберцах завершились соревнования по практической стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек. В них приняли участие лучшие спортсмены из разных регионов страны.

«Сегодня здесь собралось 450 лучших стрелков со всей страны. Выбираем лучшего. Лучшего по скорости, по точности, по выдержке психологической», — заявил председатель Федерации практической стрельбы Подмосковья Борис Крейндлин.

По его словам, участники состязались в двух классах оружия — пистолете и карабине.

Задача каждого — быстро разработать стратегию, подготовить оружие и поразить все мишени. Чем больше очков набирал стрелок, тем выше были его шансы на победу.

Президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин отметил, что в этих соревнованиях участник боролся прежде всего с самим собой — со своими страхами и неуверенностью.

Московскую область представляли более 50 спортсменов, и их выступление признано успешным. На церемонию награждения приехали чемпионка мира по стрельбе Мария Гущина и телеведущий Владимир Соловьев. Организатором выступили Федерация практической стрельбы России при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Федерация практической стрельбы Московской области.