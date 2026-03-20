В Люберцах прошла ярмарка трудоустройства

18 марта 2026 года во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы состоялось мероприятие, которое объединило образовательную выставку и ярмарку вакансий. Преподаватели и студенты колледжа «Энергия» из Реутова, Балашихи и Богородского округа представили актуальные специальности и возможности трудоустройства.

В мероприятии приняли участие школьники, студенты, местные работодатели и представители высших учебных заведений. Были представлены актуальные вакансии от крупных предприятий Люберец, Москвы и соседних округов. Участники могли узнать о возможностях обучения в ведущих колледжах и техникумах и пообщаться с представителями приемных комиссий.

Организаторы отметили, что более полутора тысяч посетителей пришло на мероприятие. Такой формат встреч помогает молодежи ориентироваться в выборе учебного заведения и понимать потребности местного рынка труда. Работодатели получают возможность познакомиться с потенциальными сотрудниками, которые уже имеют представление о будущей профессии.

Служба профориентации колледжа «Энергия» ответила на вопросы студентов о поиске работы. Специалисты подчеркнули, что начинать поиск вакансий стоит со второго-третьего курса, чтобы избежать сложностей после получения диплома.