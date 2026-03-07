В Люберцах прошел чемпионат Московской области по стрельбе из пневматического оружия

Открытый чемпионат Московской области по стрельбе из пневматического оружия собрал спортсменов из восьми регионов России. Соревнования состоялись 7 марта 2026 года во дворце спорта «Триумф» в городском округе Люберцы, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов подчеркнул значимость события: «Сегодня впервые Люберцы принимают чемпионат области по пневматическому оружию. Мы очень рады приветствовать представителей восьми регионов страны».

В состязаниях приняли участие стрелки из Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Тверской, Воронежской, Тульской областей и Москвы. Кроме того, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Беларуси, которые выступали вне зачета.

Также в рамках чемпионата было подписано соглашение между городским округом Люберцы и Федерацией практической стрельбы России. Это сотрудничество позволит развивать секции по практической стрельбе, проводить учебно-тренировочные мероприятия и соревнования. Члены сборной России смогут проводить сборы на базе учебно-тренировочного центра «Зенит».