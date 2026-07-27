Подземный переход построят на Октябрьском проспекте в Люберцах в этом году

В подмосковных Люберцах на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской продолжается строительство подземного пешеходного перехода. Работы ведутся в рамках реконструкции Октябрьского проспекта.

По информации Министерства транспорта Подмосковья, строительная готовность перехода превышает 20%. Строители завершили основные монолитные работы: возвели стены и пол, перекрытия и лестничные сходы. Сейчас идет подготовка поверхностей под устройство гидроизоляции и укладку керамзитобетона.

После завершения этих работ специалисты приступят к внутренней отделке перехода и последующему монтажу инженерных систем.

На объекте задействованы 46 рабочих и 8 единиц техники. Открыть рабочее движение по переходу запланировано в конце 2026 года.

Новые подземные переходы будут оборудованы четырьмя закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицу Красную и улицу Смирновскую.