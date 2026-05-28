Крупнейший в регионе детский сад построят в Люберцах в этом году

В городском округе Люберцы на территории жилого комплекса «1-й Лермонтовский» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 560 мест. Новый объект возводится по государственной программе Московской области в рамках нацпроекта «Семья». По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, после открытия детский сад станет самым крупным дошкольным учреждением в регионе.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский отметил: «В большом жилом микрорайоне высокий запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом. Сейчас подрядчик завершает прокладку инженерных сетей, монтаж фасада и витражей, ведет внутренние отделочные работы».

Общая площадь здания составит более 8 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся 23 группы, включая три ясельные, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, блок медицинских помещений.

На прилегающей территории планируется установить игровые комплексы и теневые навесы, обустроить места для отдыха, провести комплексное благоустройство и озеленение.

Сдать новый объект дошкольного образования планируется до конца 2026 года.