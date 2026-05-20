Путепровод через ж/д пути у Инициативной улицы в Люберцах построят в 2027 году

В городском округе Люберцы активно идут строительные работы на новой дороге и путепроводе через железную дорогу. Объект находится в створе проектируемого проезда № 4037 и соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект.

По информации Министерства транспорта Подмосковья, ежедневно на стройплощадке заняты около 40 человек и 6 единиц техники. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что готовность путепровода составляет 22%. Строители приступили к монтажу собранных блоков пролета в проектное положение.

Параллельно ведутся работы по переустройству сетей связи, строительству ливневой канализации. Дорожники выполняют сварку нижнего пояса металлоконструкций, натяжение высокопрочных болтов и другие необходимые операции.

Новый путепровод соединит северную и южную части Люберец и обеспечит бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. Объект улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте и в перспективе станет удобной альтернативой существующему тоннелю, где часто возникают заторы. После ввода путепровода в эксплуатацию существующий тоннель будет реорганизован в удобную пешеходную зону.

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить работы — в третьем квартале 2028 года.

