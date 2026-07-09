В Люберцах продолжается реставрация Преображенского собора

В городе Люберцы на Октябрьском проспекте продолжаются работы по обновлению Преображенского собора. Реставраторы начали отделку фасада здания после того, как восстановили кровлю и укрепили его конструкцию.

Руководитель работ, реставратор Сергей Поздеев, поделился деталями проведенных работ. В храме выполнили утепление сводов, восстановили и покрыли заново крышу. Центральный барабан под главным куполом был побелен и покрашен. В будущем планируется полная замена однопакетных окон во всем храме.

Сейчас на фасаде трудятся всего четыре человека. Они очищают стены и наносят грунтовку глубокого проникновения. Для финишной побелки используется старинный рецепт, включающий хозяйственное мыло, известь и грунтовку. Этот состав помогает покрытию держаться дольше.

Реставрация собора идет непросто, и специалистам предстоит еще много работы. В планах — обновление стилобата, то есть нижней части здания у входа. Также необходимо сделать гидроизоляцию и водоотвод, чтобы в подвальные помещения не попадала влага. Восстановление общей вентиляции также входит в планы: ее частично сделали в прошлом году, и это уже дало результат — внутри стало меньше копоти от свечей.

Для Сергея Поздеева восстановление Преображенского собора — далеко не первый опыт. Он начал свою карьеру 40 лет назад и с тех пор восстанавливает церкви и монастыри по всей стране. Среди его объектов — знаменитые Задонский монастырь в Липецкой области и Лужецкий в Можайске.

Преображенский собор на Октябрьском проспекте является одной из главных архитектурных достопримечательностей Люберец.