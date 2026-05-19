В Люберцах продолжается капитальный ремонт стационара

В городском округе Люберцы на улице Кирова, 36, продолжается капитальный ремонт стационара №2, известного среди жителей как Ухтомская больница. На территории учреждения началось строительство медицинской кислородной станции. Первым этапом стало залитие фундамента для будущего оборудования.

Заместитель главного врача Люберецкой больницы Сергей Туляков подчеркнул необходимость новой станции для нужд лечебного учреждения. Она будет обеспечивать подачу кислорода и азота в палаты интенсивной терапии, операционные и реанимационные отделения.

Параллельно продолжается капитальный ремонт двух основных корпусов. В диагностическом корпусе работы близятся к завершению: завершается чистовая отделка, устанавливаются двери и сантехника. Технический специалист подрядной организации Сергей Свирин отметил, что в здании установлена мощная вентиляционная система, которая поддерживает воздухообмен и комфортный климат.

В хирургическом корпусе проводятся стяжка пола и монтаж новых перегородок. Руководитель работ Сергей Лебедев рассказал, что в здании укрепили оконные проемы и заменили стропильную систему на крыше. Деревянные стропила покрыты специальной пропиткой, которая защитит их от гниения и возгорания.

На зданиях уже начали выполнять фасадные работы. Их облицуют алюминиевыми кассетами в цветах, соответствующих брендбуку Минздрава Московской области. Специалисты утверждают, что работы идут по графику, и капитальный ремонт Ухтомской больницы будет завершен в этом году.