В Люберцах построят новую дорогу и путепровод через ж/д пути

В городском округе Люберцы идет строительство новой дороги и путепровода через железную дорогу. Объект соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект. Сейчас работы сосредоточены на строительстве путепровода, готовность которого достигла 12%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что на объекте ведется монтаж опалубки и армирование подферменных площадок. На одной из опор начали монтировать системы временных вспомогательных и удерживающих устройств для последующей надвижки пролетного строения. Строители работают в две смены, включая ночное время, чтобы ускорить темпы строительства.

Новый путепровод соединит север и юг Люберец и обеспечит бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. После ввода путепровода в эксплуатацию существующий тоннель будет реорганизован в удобную пешеходную зону.

Общая протяженность дороги составит свыше 1,6 километра, из них длина путепровода — 270 метров. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону. Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить работы — в третьем квартале 2028 года.