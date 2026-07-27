В Люберцах пациенты благодарят врачей за лечение рака

В чате «Люберцы. Здоровье» пациенты нередко выражают благодарность персоналу больниц и поликлиник. Жительница Люберец Елена выразила признательность заведующему отделением Фархаду Шамилову за проведение операции и последующее лечение.

В 2024 году женщине поставили диагноз — рак молочной железы. Лечащий врач-онколог Сюзанна Срапян направила пациентку на операцию после прохождения курсов химиотерапии. Заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Фархад Шамилов успешно провел операцию.

«Благодарю от всей души замечательных врачей, которые помогли мне пройти этот непростой путь. Фархад Азерович Шамилов и Сюзанна Араратовна Срапян — доктора с большой буквы!», — пишет пациентка.

Также Елена поблагодарила медицинский персонал отделения за чуткость, заботу и терпение. Ежегодно в стационаре №1 проходят лечение более шести тысяч онкологических больных.

Важно отметить, что в Люберцах пациенты с новообразованиями кожи и молочной железы могут получить полный цикл медицинской помощи. В Центре амбулаторной онкологической помощи и маммологическом центре есть современное диагностическое оборудование, которое позволяет выявлять новообразования на ранней стадии.

Врачи Люберецкой больницы уверяют, что при современных методиках лечения и оснащении медучреждения рак перестает быть приговором. Пациенты даже с четвертой стадией болезни имеют шанс на активную продолжительную жизнь благодаря применению таргетной терапии.

Заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян предупреждает, что рак относится к заболеваниям, которые долгое время могут никак себя не проявлять. Поэтому так важно регулярно обследоваться и не пропускать диспансеризацию.