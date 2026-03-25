В Люберцах открыт новый участок Южно-Лыткаринской автодороги

Участок Южно-Лыткаринской автодороги длиной 4,5 километра открылся для движения. Теперь жители Люберец и Раменского, в частности, из поселков Томилино, Красково и Малаховка, смогут быстрее добираться до М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе. Время в пути сократится в среднем в 2,5 раза: например, из Томилино вместо 25 минут дорога займет 10–15 минут.

Новый маршрут поможет разгрузить прилегающие дороги, включая Октябрьский проспект в Люберцах. В ходе строительства возвели новые путепроводы через Быковское шоссе и над железной дорогой рязанского направления, а также мосты через реку Пехорка.

На участке завершают монтаж освещения и шумозащитных экранов. Скоро откроется еще один отрезок Южно-Лыткаринской автодороги — съезд с М-5 «Урал» со стороны Москвы.

Сейчас общая готовность ЮЛА составляет 85%. Из 45 километров дороги готовы 21 километр, а из 64 сооружений (развязок, путепроводов, мостов) 13 закончены полностью, а 51 — находятся на стадии завершения.