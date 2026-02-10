В Люберцах открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В городском округе Люберцы на улице 8 Марта открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, где начали заниматься более ста юных гимнасток. В просторном зале они отрабатывают сложные элементы и готовятся к соревнованиям.

Тринадцатилетняя Ксения Лопаткина занимается художественной гимнастикой с трех лет. Ее цель — стать кандидатом в мастера спорта. Девочка понимает, что путь к успеху требует терпения и силы характера.

Тренировочный процесс включает в себя не только работу с гимнастическими предметами, такими как лента, мяч и обруч, но и обучение классической и современной хореографии. Это помогает развивать пластику и чувство ритма. Сейчас команда активно готовится к отборочным соревнованиям Всероссийской клубной лиги в Ульяновске.

Тренер Елизавета Мозговая отмечает, что в Люберцах большой интерес к художественной гимнастике. Теперь для занятий созданы все условия: просторный зал, уютный холл с зоной ожидания для родителей, туалетные и душевые комнаты, раздевалки и тренерская. Двери нового ФОКа открыты для всех, кто хочет стать грациозным и добиться побед.