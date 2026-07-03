В Люберцах объявили конкурс на благоустройство территории мемориала

В городском округе Люберцы Московской области объявлен конкурс на благоустройство территории мемориала, посвященного павшим в локальных военных конфликтах. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется благоустроить территорию площадью 1,23 гектара по адресу: Октябрьский проспект, дома 189/1 и 191/2.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области и бюджета городского округа Люберцы.

Завершить благоустройство мемориала планируют в этом году.

Актуальную информацию о закупках и земельно-имущественных торгах можно найти в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».