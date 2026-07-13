В Люберцах начался ремонт входов в многоэтажные дома

Фото: В квартале старой жилой застройки на улице Южной приступили к ремонту входных групп многоэтажных домов. / Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы на улице Южной начался ремонт входных групп многоэтажных домов. Рабочие уже приступили к обновлению двух зданий, а в планах — еще четыре дома.

Представитель подрядчика рассказал, что основная проблема входных групп — это износ и скользкая плитка у входа, которая зимой становилась травмоопасной. По просьбам жителей плитку меняют на брусчатку.

Кроме того, рабочие обновляют пандусы, делая их более удобными для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. В планах — штукатурка цоколя и ремонт водосточных воронок, чтобы вода не подмывала фундаменты.

Директор по строительству подрядной организации «Гефест» Ярослав Емельянов отметил, что компания учитывает пожелания жильцов. Например, на фасадах нарисуют трафареты с номерами подъездов, а также установят поручни для пожилых людей.

Пока работы идут на двух объектах по улице Южной, № 22 и № 24. Аналогичный ремонт проведут в домах № 14, № 18, № 26 и № 28. Завершить обновление всех шести объектов планируется до конца лета.