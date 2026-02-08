В Люберцах начали строительство гимнастического зала для школы «Спартак

В городском округе Люберцы на территории гимназии № 4 стартовали работы по возведению нового спортивного манежа. Это будет вторая площадка школы спортивной гимнастики «Спартак». По словам директора школы Павла Даниленко, манеж размером 30 на 30 метров можно назвать уникальным.

Особенность зала заключается в его оснащении. Здесь установят снаряды, которые используют при подготовке к международным соревнованиям. Среди них — гимнастический ковер для вольных упражнений, гимнастический конь для опорного прыжка, спортивная перекладина, кольца и брусья. Тренироваться здесь будут не только школьники на уроках физкультуры, но и профессиональные спортсмены, включая сборную Московской области.

«Для ребят — это уникальная возможность. Можно безопасно учиться сложным элементам. Таких объектов, где школьники могут заниматься на элитном оборудовании, в России больше нет», — подчеркивает Павел Даниленко.

На втором этаже манежа предусмотрены трибуны и пространство для групповых тренировок, включая хореографию.

Сейчас строители уже возвели каркас спортивного ангара и завершают натяжение тентовых полотен. Следующий этап — внутренняя отделка манежа. Завершить строительство планируют к 1 сентября.