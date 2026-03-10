В Люберцах начали составлять техплан многоуровневой автостоянки

Специалисты ГБУ «БТИ Московской области» приступили к кадастровым работам и подготовке технического плана для многоуровневой автостоянки в северо-восточной части Люберец.

Технический план позволит точно зафиксировать границы всей стоянки и каждого машиноместа. Это поможет избежать споров между собственниками, управляющей компанией и застройщиком в будущем.

Документ необходим для постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет. Данные технического плана также станут основой для корректного расчета налога на недвижимость для владельцев парковочных мест, исходя из их кадастровой стоимости и площади.

Проектная площадь автостоянки составляет более 30 000 квадратных метров, она рассчитана на 1000 машиномест. На первом этаже планируется разместить магазин сопутствующих товаров, станцию технического обслуживания и автомойку.

