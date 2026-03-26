В Люберцах начали капитальный ремонт подъезда после обращения на прямую линию президента РФ

В городском округе Люберцы стартовал капитальный ремонт подъезда в одном из многоквартирных домов по адресу Октябрьский проспект, 24/2. Местная жительница обратилась на Прямую линию Президента РФ, и ее просьба была оперативно услышана управляющей компанией «Прайм-Сервис».

Сейчас строители уже проделали значительный объем работ: оштукатурили стены и нанесли декоративную поверхность. На завершающей стадии — окраска стен. Затем рабочие приступят к замене напольного покрытия на гранитную плитку с повышенной износостойкостью.

Около лифта нижнюю часть стен оформят керамической плиткой. Такое решение выбрано не только из соображений дизайна, но и практичности: кафель легко мыть. Также в планах замена всех почтовых ящиков с оснащением их прозрачными элементами из оргстекла.

Цветовое решение интерьера было выбрано самими собственниками после голосования за несколько предложенных вариантов.

Главный инженер управляющей компании «Прайм-Сервис» Давид Кучава сообщил, что завершить все работы планируется в течение двух месяцев. В прошлом году компания привела в порядок 15 подъездов, а в этом году благодаря программе софинансирования администрации городского округа Люберцы ремонтные работы ведутся в 10 подъездах. В компании надеются на продолжение муниципальной программы, чтобы увеличить количество ремонтов.