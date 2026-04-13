Школу в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах достроят в этом году

В городском округе Люберцы на территории жилого комплекса «Новые Островцы» продолжается строительство школы, рассчитанной на 1100 учеников. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области, завершение работ запланировано на 2026 год.

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, на строительной площадке почти закончены фасадные и кровельные работы. Идут отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования пищеблока. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. В работах участвуют 137 специалистов и семь единиц техники.

Новая школа будет включать блоки для начальной, основной и старшей школы. Образовательный комплекс оснастят 54 универсальными и специализированными учебными классами, актовым залом на 350 мест и столовой на 550 мест. Кабинеты биологии, физики, химии и труда будут оборудованы специально.

На территории школы построят мини-футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для прыжков в длину, баскетбола и волейбола. Стадион будет открыт для жителей микрорайона во внеурочное время в рамках программы «Открытый стадион».