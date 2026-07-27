В Люберцах началась регистрация кандидатов на выборы

В городском округе Люберцы стартовала регистрация кандидатов для участия в предстоящих выборах, сообщили в территориальной избирательной комиссии. Подготовка к единому дню голосования идет полным ходом.

Выборы пройдут в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Глава территориальной избирательной комиссии Анатолий Трубников пояснил, что жителям округа предстоит голосовать сразу по четырем бюллетеням. Первый блок касается федеральных выборов, второй — выборов в Московскую областную думу.

Для проведения выборов создано 198 участковых избирательных комиссий, в которых работают 1924 человека. Общее количество людей, задействованных в подготовке к выборному процессу, составляет порядка двух тысяч человек.

Члены участковых избирательных комиссий лично обойдут жителей Люберец, чтобы рассказать им о предстоящих выборах. Информаторы объяснят, где находится избирательный участок и как можно проголосовать. Также жители узнают о кандидатах, которые уже зарегистрировались для участия в кампании.

На данный момент комиссия продолжает прием документов от претендентов. Всем кандидатам необходимо пройти предусмотренные законодательством процедуры, включая проверку документов на отсутствие судимостей, соблюдение требований к выдвижению и сбор подписей.

Избирательная система города готова к приему большого количества документов от кандидатов в депутаты. Члены комиссий обучены работе с документацией, и особое внимание уделяется легитимности процедуры.