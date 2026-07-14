В Люберцах идет строительство крупнейшего в Московской области детского сада

В городском округе Люберцы продолжается возведение масштабного детского сада. Трехэтажное здание площадью восемь тысяч квадратных метров сможет принять 560 воспитанников.

На данный момент готовность объекта составляет 61%. Рабочие активно занимаются прокладкой наружных инженерных сетей и шпаклевкой стен внутри здания, чтобы затем приступить к покраске и финишной отделке. Всего на стройке задействовано около 50 человек.

Ключевые этапы «черновой» отделки уже завершены: установлены все окна, сделана отделка плиткой и кафелем. Фасад готов на 85% — здание приобретает свой финальный архитектурный облик.

В детском саду планируется сделать 23 группы, спортивный и музыкальный залы, а также свой пищеблок с современным оборудованием. Внутри будет комфортно в любое время года благодаря умной системе вентиляции, которая будет не только подавать свежий воздух, но и подогревать его.

Учитывая масштаб здания, предусмотрена установка пяти лифтов и специализированных подъемников для обслуживания пищеблока. Лифтами смогут пользоваться все посетители, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2026 года.