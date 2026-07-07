В Люберцах идет подготовка к новому отопительному сезону

Фото: Слесарь Николай Кузин трудится на Люберецкой теплосети уже 20 лет. / Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. На Люберецкой теплосети проводят масштабный ремонт оборудования. Планируется отремонтировать 315 единиц теплообменного оборудования, включая котлы и насосы.

Слесарь Николай Кузин, который работает на Люберецкой теплосети уже 20 лет, ремонтирует питательный насос. Из-за эксплуатации износились подшипники. Николай рассказал, что летом всегда используют перерыв в работе основного оборудования для ремонтов, чтобы отопительный период прошел без сбоев.

По словам генерального директора Люберецкой теплосети Эдуарда Болотного, среди важных работ — ревизия запорной арматуры и гидравлические испытания. Специалисты готовят котловую часть, промывают и чистят теплообменники и солевые ямы, необходимые для водоподготовки.

Работы проводятся не только внутри зданий, но и снаружи. Специалисты утепляют фасады и тепловой контур на источниках теплоснабжения. Это нужно для сохранения тепла и повышения эффективности работы.

В этом году на капитальный ремонт выделено около 270 миллионов рублей из собственных средств предприятия. По словам руководителя Люберецкой теплосети, эта сумма больше, чем в прошлом году, почти на 10 процентов.

Основные строительно-монтажные работы планируют завершить к 1 сентября. Полностью подготовка к зиме закончится к началу отопительного периода в середине октября.