В Люберцах идет капитальный ремонт Ухтомской больницы

В подмосковных Люберцах продолжается капитальный ремонт двух корпусов Ухтомской больницы. Здания, построенные в середине XX века, устарели и нуждаются в обновлении. Сейчас в них меняют коммуникации, обновляют отделку и готовят к установке современное медицинское оборудование.

Глава округа Владимир Волков и директор Люберецкой областной клинической больницы Елена Сторожева проверили ход капитального ремонта. Они осмотрели обновленные палаты и кабинеты врачей, обсудили вопросы оснащения больницы и благоустройства прилегающей территории.

По словам главы округа, все стадии серьезных изменений, включая прокладку новых сетей и демонтаж старых, уже завершены. В терапевтическом корпусе больницы идет финальный этап отделочных работ, в хирургическом корпусе — прокладка инженерных сетей. Строители планируют завершить работы до конца года.

После ремонта в Ухтомской больнице будут работать четыре отделения: ЛОР-направление, челюстно-лицевая хирургия, химиотерапия и лечение рака молочной железы и кожи. На первом этаже откроют современный эндоскопический центр, который позволит проводить большое количество процедур под наркозом.

Директор больницы Елена Сторожева отметила, что количество коек в этом стационарном комплексе незначительно сократится. После ремонта будет развернуто 74 койки для круглосуточного пребывания пациентов. Это связано с новыми требованиями и стандартами к организации помещений.

Глава округа подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и программы «Единой России» в больнице появится оснащение, соответствующее современным стандартам. Особое внимание уделяется комфорту пациентов: в палатах будут расположены индивидуальные санузлы и функциональные медицинские кровати, а дизайн помещений будет выполнен в современном стиле.