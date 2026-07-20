Работу светофоров скорректировали на перекрестках в Люберцах и Ленинском округе

На минувшей неделе специалисты Мосавтодора провели оптимизацию работы светофоров на пяти перекрестках в Люберцах и Ленинском округе. Это сделано для того, чтобы повысить пропускную способность дорог и уменьшить количество заторов.

В городе Люберцы были изменены настройки двух светофоров. На пересечении Октябрьского проспекта с 4-м Люберецким проездом увеличили время проезда по основному ходу проспекта, а в вечерние часы — время поворота на проезд. На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Хлебозаводской установили утренний и вечерний режимы работы.

В Ленинском округе скорректировали режимы работы трех светофоров на Володарском шоссе, добавив утренний, дневной и вечерний режимы на пересечениях с улицей имени С. П. Корнусова, Островецким шоссе и улицей Василия Молокова.

Специалисты продолжат следить за работой измененных светофоров, чтобы при необходимости внести дополнительные корректировки и обеспечить комфортный и безопасный проезд для жителей и гостей округов.

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