В Люберцах готовится к открытию новый гимнастический зал

В городском округе Люберцы на улице Власова скоро откроется новый спортивный объект — уникальный гимнастический зал. Его манеж размером 30 на 30 метров уже привлекает внимание жителей и гостей города.

Директор спортивной школы «Спартак» Павел Даниленко рассказал о внутреннем обустройстве нового зала. В здании предусмотрены три раздевалки с душевыми и шкафчиками, общая детская раздевалка для самых маленьких, а также отдельная комната матери и ребенка. Для спортсменов будут доступны массажный кабинет и кабинет врача.

Главное пространство зала будет занято огромным гимнастическим ковром со спортивными снарядами. Павел Даниленко подчеркнул, что гимнастика — это базовый вид спорта, который развивает координацию, силовые качества, скорость движений и растяжку. Это помогает профессиональным спортсменам из других направлений избегать травм и увеличивать амплитуду движений.

Сейчас занятия по спортивной гимнастике в Люберцах проходят на территории лицея № 12 на улице Побратимов. Там занимаются порядка 350-400 детей, некоторые из них выступают по программе второго и первого спортивного разряда и попадают в сборную Московской области. В новом зале спортивная школа «Спартак» откроет новые направления: парную и групповую акробатику, аэробику, прыжки на батуте.

Уникальность зала в том, что он строится на правах государственно-частного партнерства и находится на территории общеобразовательной школы. Ученики смогут заниматься физкультурой в профессиональном гимнастическом зале в первой половине дня, а во второй половине дня тренеры будут работать с будущими спортсменами.

Строители уже начали отделку внутренних помещений спортивного манежа. Завершить работы планируют к 1 сентября.