В Люберцах готовится к открытию новая девятиэтажная поликлиника

В городском округе Люберцы на улице Юности завершается подготовка к открытию новой поликлиники. Здание уже построено, и сейчас специалисты занимаются установкой оборудования и благоустройством территории.

Заместитель начальника управления строительства администрации округа Константин Виват сообщил, что в поликлинике идет монтаж слаботочных систем. Рабочие расставляют мебель и наводят порядок в помещениях.

Территория вокруг медицинского учреждения полностью благоустроена: разбиты газоны, высажены деревья и кустарники, оборудована парковка. На фасаде здания установлены вывески, выполненные по брендбуку Министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиника смешанного типа для детей и взрослых рассчитана на 300 посещений в смену и будет обслуживать около десяти тысяч человек. Внутри здания удобная навигация, которая поможет пациентам легко найти нужное отделение или кабинет.

На втором этаже в рентген-отделении уже установлено тяжелое медицинское оборудование: компьютерный томограф, маммограф, два рентген-аппарата и два флюорографа. Это позволит проводить точную диагностику для всех категорий пациентов.

На седьмом этаже находится акушерско-гинекологическое отделение, что особенно актуально для нового микрорайона, где многие семьи ждут прибавления. На пятом этаже обустроен дневной стационар для детей, на восьмом — для взрослых. Девятый этаж отвели под административные и технические службы, там же расположен актовый зал для собраний коллектива.

По словам представителя администрации, новая поликлиника оснащена современными системами заботы о здоровье людей. Медучреждение откроется до конца этого года.