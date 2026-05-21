В Люберцах активно возводят новый путепровод

В городском округе Люберцы продолжается строительство путепровода, который соединит улицу Инициативная и Октябрьский проспект. На данный момент готовность объекта составляет 8%, однако работы на всех участках идут полным ходом.

На строительной площадке выполняются сразу несколько задач. Во-первых, перекладываются инженерные сети, попавшие под строительство. Во-вторых, идет сборка крупных блоков металлоконструкций для будущего моста. Эти блоки объединяют в общую конструкцию на земле. Наконец, готовятся к надвижке пролета через железную дорогу — это самая сложная часть работы.

Новая дорога будет протяженностью более 1,6 километра, а путепровод через железную дорогу составит 270 метров. Движение будет организовано по двум полосам в каждую сторону. На пересечении с Октябрьским проспектом появится кольцевая развязка с съездами на Транспортную улицу и на Волковскую. Путепровод соединит северную и южную части Люберец.

Ежедневно на объекте трудятся 63 человека и задействовано 20 машин, включая экскаваторы и краны. Завершить все работы планируют в третьем квартале 2028 года.