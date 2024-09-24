Отопительный сезон начнется в Люберцах 27 сентября

Отопление включат в городском округе Люберцы с 27 сентября. Сначала тепло появится в детских садах, школах и медицинских учреждениях.

Глава муниципалитета Владимир Волков рассказал, что решение начать отопительный сезон было принято на основании прогноза синоптиков. На следующей неделе в округе ожидается понижение температуры воздуха.

«В первую очередь пуск тепла будет осуществлен в социальные объекты, чтобы за выходные помещения в больницах, школах и детсадах прогрелись», — заявил Владимир Волков.

Отапливать жилой фонд города планируют с 1 октября. К осенне-зимнему периоду в Люберцах готовы более двух тысяч многоквартирных домов и 82 котельные, а также 105 центральных тепловых пунктов.

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